Luca Argentero, annuncio sensazionale: è accaduto tutto in gran segreto

A sorpresa Luca Argentero convoglia a nozze con Cristina Marino, sua compagna e madre della piccola Nina Speranza: i dettagli sul matrimonio.

Nozze segrete per Luca Argentero che sabato 5 giugno si è sposato con Cristina Marino. Dalla relazione tra i due, circa un anno fa, è nata la piccola Nina Speranza. Così una delle coppie più chiacchierate del jet-set italiano ha deciso di fare il grande passo, diventando ufficialmente marito e moglie. Argentero e la Marino hanno deciso di convolare a nozze nel comune di Città della Pieve in Umbria. Presente nella cerimonia anche il sindaco Fausto Risini.

Dopo essersi uniti in matrimonio, i due hanno lasciato il centro storico a bordo di un sidecar, per dirigersi in un luogo segreto per festeggiare le nozze. A riportare la notizia ci ha pensato il portale Perugia Today, con i due che hanno tenuto anche una piccolo ricevimento all’aperto. La scelta è stata necessaria anche a causa delle direttive anti-contagio. I due infatti dovevano sposarsi già nel 2020, ma l’emergenza Covid-19 ha fatto saltare ogni piano.

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano: perchè la cerimonia si è tenuta a Città della Pieve

Luca Argentero ha deciso di sposare Cristina Marino a Città del Pieve, in Umbria. La scelta non è di certo casuale, visto che i due hanno deciso di vivere nella cittadina umbra dopo la nascita di Nina Speranza. La piccola bimba è nata un anno fa ed insieme ai genitori vive in un gran casale in campagna, nella provincia di Perugia. Spesso la loro casa viene inquadrata sui canali social dei due, con Argentero che ha un legame duraturo con la Regione.

Infatti in quello che è il ‘Cuore d’Italia‘, l’attore debuttò come attore nel 2005 per la serie ‘Carabinieri’. Al momento la coppia non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul proprio matrimonio. Per l’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, si tratta delle seconde nozze. La prima volta Argentero decise di convogliare a nozze con l’attrice romana Myriam Catania. Adesso invece l’attore ci proverà nuovamente a ritrovare la serenità sentimentale con le seconde nozze con Cristina Marino.