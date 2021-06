GF Vip 6, la famosa cantante conferma le indiscrezioni: “Ci sto pensando”

Sono numerose le novità a cui la redazione del GF Vip 6 sta lavorando: fra queste, c’è anche l’ingresso nella Casa di una famosissima cantante. L’interessata non ha smentito l’eventualità: ecco le sue parole.

Alberto Dandolo lo ha dato per certo al magazine Oggi: la famosissima cantante di settant’anni entrerà di sicuro nella Casa per il GF Vip 6. Questa potrebbe essere una delle maggiori notizie per la prossima edizione del reality show, che inoltre vedrebbe in bilicola riconferma di Antonella Elia ed Alfonso Signorini.

Anche l’arrivo di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste sarà uno dei tanti cambiamenti in programma per il prossimo anno. Ma a chi si riferiva Dandolo? Al tenore Katia Ricciarelli, che proprio in queste ore avrebbe confermato ad Adnkronos che effettivamente l’indiscrezione non sarebbe del tutto infondata.

Katia Ricciarelli, le sue parole riguardo la probabilità di partecipare al GF Vip 6

Katia Ricciarelli avrebbe però ridimensionato quando detto da Dandolo: “Io prossima concorrente del GF Vip 6? Per ora sono tutte ipotesi, me lo hanno proposto ma non ho ancora deciso niente“. Il tenore ha spiegato di dover capire se è pronta, anche spiritualmente, ad affrontare l’avventura.

Katia ricorda positivamente di aver partecipato già ad un altro reality show, dove sottolinea che, effettivamente, aveva riscosso un discreto successo. La cantante partecipò infatti a “La fattoria” nel 2006: successivamente giustificò la scelta spiegando quanto all’epoca fosse disperata per la separazione dal marito Pippo Baudo.

Ecco un’intervista rilasciata da Katia Ricciarelli nel 2010, dove si smentisce dicendo di non voler partecipare mai più ad un reality. Avrà cambiato idea?