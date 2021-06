GF Vip 6, che bomba: celebre personaggio nel cast!

Le indiscrezioni sul GF Vip 6 sono tantissime, ma questa ha dell’incredibile: Alfonso Signorini è riuscito a convincerla

Alfonso Signorini, direttore del magazine Chi e direttore artistico nonché conduttore della prossima edizione del Grande Fratello VIP sta facendo un lavoro estenuante per portare in TV la migliore versione del reality show. Non appena concluso il GF Vip 5 con la vittoria dell’influencer Tommaso Zorzi, sono già partite le prime indiscrezioni sulla prossima edizione.

Appurato che il GF Vip 6 comincerà a settembre e che al timone è stato confermato Alfonso Signorini, ciò che c’è da scoprire sono gli opinionisti, dopo l’addio di Pupo ed Antonella Elia e tutto il cast che darà vita alla casa più spiata d’Italia. Per quel che riguarda gli opinionisti c’è più di una semplice suggestione, quella dell’ingresso di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra una notizia quasi certa.

GF Vip 6, Alfonso Signorini ha convinto Katia Ricciarelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑲𝒂𝒕𝒊𝒂 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 New INSTA (@katiaricciarellireal)

L’ex moglie storica di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli sarebbe pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. L’indiscrezione è stata lanciata da Alberto Dandolo sul magazine Oggi che dà per certo l’ingresso della tenore 70enne all’interno della casa più spiata d’Italia.

Quella promessa da Alfonso Signorini è un’edizione ricca di nomi realmente VIP – che nelle passate stagioni erano scarseggiati – e Katia Ricciarelli sembrerebbe pronta ad apporre la sua firma su un contratto dal cachet veramente ricco.