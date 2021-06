Fatti Vostri, indiscrezione sulla nuova conduttrice: sarà davvero lei al timone del celebre programma l’anno prossimo?

I Fatti Vostri ha avuto come simbolo Giancarlo Magalli. Il conduttore 73enne romano è amatissimo dal pubblico e chiunque raccolga il testimone dovrà essere all’altezza del suo predecessore. Di nomi se ne sono fatti a bizzeffe ma nelle ultime ore sembra aver superato la concorrenza una conduttrice il cui nome è salito alla ribalta all’improvviso.

Secondo quanto rivelato da TV Blog, a succedere a Giancarlo Magalli potrebbe essere Veronica Maya, conduttrice romana il cui volto è divenuto famoso proprio alla conduzione di diversi programmi andati in onda sulle frequenze Rai.

Fatti Vostri, indiscrezione sul nuovo conduttore: sarà Veronica Maya l’erede di Giancarlo Magalli?

Secondo l’indiscrezione di TV Blog, Giancarlo Magalli potrebbe non tornare al timone dei “Fatti vostri”. La ripresa del programma è prevista per settembre, e l’addio del conduttore romano non dovrebbe essere l’unica novità in vista della nuova stagione.

L’idea è di affidare la conduzione ad un personaggio già navigato. Si fanno i nomi, oltre a quello di Veronica Maya, anche di Marisa Laurito, Gloria Guida e Monica Leofreddi, ma non sono da escludere ulteriori novità come lo possono essere Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Francesca Manzini, Francesca Reggiani e Teresa Mannino.