Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante: “Rinnovo ad un passo”

Calciomercato Milan, il grande obiettivo per l’attacco potrebbe esser sfumato definitivamente. Rinnovo ad un passo

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. La stagione appena conclusa ha evidenziato problemi soprattutto in fase offensiva, a causa dei continui infortuni del bomber svedese e la quasi totale assenza di Mario Mandzukic.

Il tanto atteso numero 9, regalo che la dirigenza vuole fare a Stefano Pioli dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il nome più papabile è quello di Olivier Giroud, nonostante il fresco rinnovo di contratto col Chelsea. C’è però un nome che stuzzica le idee di Maldini e Massara, ma un nuovo ostacolo potrebbe far sfumare definitivamente l’affare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nome nuovo in porta: l’affare è ai dettagli

Calciomercato Milan, Vlahovic potrebbe rinnovare con la Fiorentina

È sicuramente uno dei pezzi più pregiati del mercato, ma potrebbe rimanere a Firenze almeno un altro anno. La seconda parte di stagione di Dusan Vlahovic ha attirato l’interesse di diversi top club italiani ed esteri, tra cui figura anche il Milan. Le 21 reti realizzate non hanno fatto altro che far schizzare alle stelle il costo del cartellino, oggi vicino ai 60 milioni di euro. La Fiorentina non vuole farselo scappare e, come confermato da Joe Barone all’Hilton Hotel di Milano, presto potrebbe arrivare il rinnovo di contratto.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Euro 2020, c’è il primo caso Covid: scatta l’allarme a 5 giorni dal via

“Certo, ci stiamo lavorando e vogliamo tenere Vlahovic” ha sottolineato il braccio destro del presidente Rocco Commisso. Tutto lascia pensare che difficilmente il bomber serbo cambierà aria già in questa sessione di calciomercato, a meno di clamorose offerte.