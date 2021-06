Calciomercato Juventus, non solo Donnarumma: Raiola porta un altro big! Allegri vuole un rinforzo importante a centrocampo

La Juventus sta pianificando le mosse di mercato per rinforzare la propria rosa. Il ritorno di Allegri non è garanzia da sola di successo e a Torino lo sanno bene. Andrea Agnelli non vuole lasciare nulla di intentato ed è pronto ad investire una cifra importante, nonostante le difficoltà di bilancio. C’è bisogno di rinforzare diversi ruoli, soprattutto a centrocampo, dove Pirlo ha trovato le difficoltà maggiori. Prima di tutto, però, andranno effettuate le cessioni degli esuberi. Una lista piuttosto lunga che vede in testa Ramsey, De Sciglio e Douglas Costa, di rientro dai prestiti. Lente d’ingrandimento puntata anche su Cristiano Ronaldo. La volontà sarebbe quella di liberarsi del portoghese per risparmiare i 31 milioni di euro netti a stagione del suo stipendio, ma resta da trovare un acquirente credibile. Il Psg sembra essere interessato, con Leonardo che ha fatto capire a CR7 l’intenzione di portarlo a Parigi. Bisogna ora capire se l’asso di Madeira troverà l’accordo per il trasferimento in Francia.

Calciomercato Juventus, non solo Donnarumma: Raiola porta anche Pogba

Nel frattempo Nedved, Cherubini e Agnelli stanno lavorando con Mino Raiola per un doppio colpo da 90. Il potente procuratore è da sempre vicino alle vicende bianconere e ha intenzione di portare a termine due maxi operazioni con la Juventus. Secondo quanto dichiarato dall’opinionista Vito Elia ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, e riportato sulle colonne di calciomercatoweb.it, Pogba e Donnarumma potrebbero sbarcare alla Continassa insieme.

“Se Raiola riporta Pogba alla Juventus, prendono anche Donnarumma a quelle cifre”. Poi aggiunge: “Vogliono il francese a tutti i costi, è questo l’asso nella manica anche per il portiere”. I soldi per arrivare al centrocampista arriverebbero dalla cessione di Paulo Dybala, stimato da Allegri ma prezioso per rimpinguare le casse. Simeone e l’Atletico fanno sul serio e garantirebbero una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Cash da girare allo United per il “Polpo”, riportandolo a casa. Manovre ambiziose per una rivoluzione tecnica di grande respiro. I tifosi sognano.