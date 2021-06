Anticipazioni Beautiful, la morte di Vinny: gli aggiornamenti sul caso

La morte di Vinny sta stuzzicando la curiosità di tutti: com’è morto? Chi è stato ad ucciderlo? Ecco tutte le anticipazioni di Beautiful

Gli autori di Bold and Beautiful hanno promesso un colpo di scena per la morte di Vinny. Attualmente, nella versione americana della soap opera, Liam pensa di essere il colpevole per la sua morte e, dopo averlo confessato ad Hope, contro la volontà di Bill decide di costituirsi. In seguito al saluto straziante tra i due amanti con lo Spencer che finisce dietro le sbarre, si aprono nuove possibili teorie sulla morte di Vinny.

I sospettati dell’omicidio, attualmente, sono in tanti meno che l’unico che è finito dietro le sbarre visto che i produttori del programma hanno parlato chiaro sull’effetto sorpresa che vogliono dare. Il sito SoapDirt punta il dito contro la mamma di Thomas e Steffy, Taylor Hayes, ricordando che è disposta a far tutto per il bene e la tutela dei propri figli.

Anticipazioni Beautiful, tutte le teorie sulla morte di Vinny

Le ultime indiscrezioni parlando proprio di Taylor che sarebbe tornata a Los Angeles per mettere fine alla vita di Vinny. Va ricordato che, qualche settimana prima di morire, Walker sostituì il test di paternità di Steffy facendo risultare Liam come padre del bambino. Thomas, scoprendo la verità, avrebbe potuto mettere le cose a posto a modo suo, quando in realtà il bambino sarebbe figlio di Finn.

Ad ogni modo, la vita di Steffy subirà ulteriori complicazioni proprio quando Finn scoprirà l’identità della madre biologica con la quale la Forrester non andrà affatto d’accordo.