Anna Falchi: arriva l’atteso annuncio con il fidanzato Andrea Ruggeri

Anna Falchi ha voluto fare in prima persona un annuncio importante riguardo la sua relazione con Andrea Ruggeri, che ormai prosegue felicemente da dieci anni. Ecco qual è l’importante passo che i due hanno già compiuto.

Anna Falchi si è sposata solo una volta, con l’imprenditore Stefano Ricucci: l’unione le aveva fatto anche conquistare l’appellativo di Lady Finanza. Aveva raccontato commossa a Caterina Balivo nella trasmissione “Vieni Da Me“, riguardo alla fine della relazione: “È stato un sogno. Era troppo. Da un giorno all’altro è svanito tragicamente“.

LEGGI ANCHE >>> Anna Falchi si spoglia per la vittoria della Lazio: promessa mantenuta – FOTO

NON PERDERTI >>> Anna Falchi fa festa, ma dimentica qualcosa: si vede tutto! – FOTO

La soubrette non si era sentita di continuare la relazione con Ricucci quando venne indagato per la scalata ad RCS. Già da allora Anna si era detta aperta alla possibilità di risposarsi e, soprattutto, aveva tessuto le lodi dell’attuale compagno, Andrea Ruggeri, che si è da subito impegnato anche a svolgere il ruolo di “secondo padre” per sua figlia Alyssa.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Ruggieri (@ruggegram)

Anna Falchi, l’amore va a gonfie vele: l’intervista

Anna Falchi frequenta da ormai dieci anni il Deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri, che è anche il nipote di Bruno Vespa. La showgirl lo ha spesso definito come una persona simile a lei, ed i due hanno deciso di compiere un importante passo. Anna racconta: “Da quattro giorni abbiamo lasciato le rispettive case e siamo andati a convivere“.

LEGGI ANCHE >>> Anna Falchi, show su Instagram: indossa solo la sciarpa della Lazio – FOTO

La coppia è ormai rodata ed le incomprensioni fra i due sono state veramente poche. Lui non ha ripensato all’idea di trasferirsi insieme a lei neanche quando ha saputo che Anna russa la notte. Gli ammiratori sono però avvisati: Anna Falchi e Andrea Ruggeri sono sicuri di non volersi sposare, la convivenza – per ora – gli basta.

Ecco l’intervento completo di Anna Falchi alla trasmissione “Un Giorno Da Pecora” su Rai Radio 1: