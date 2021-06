Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: quegli indizi che fanno pensare alla crisi

Ci sono alcuni indizi che farebbero pensare che, dopo 24 anni, il matrimonio fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stia attraversando una pesante crisi. A sollevare i dubbi, dopo una recente intervista, è proprio la moglie Sonia.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, con i loro 24 anni di matrimonio, sono una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo italiano. La loro unione è resistita negli anni, nonostante ogni tanto affiorassero gossip su possibili tradimenti e di riavvicinamenti di con la ex moglie da parte di lui .

Paolo Bonolis ha recentemente scritto un libro, “Perchè parlavo da solo“, in cui investiga anche l’amore: “L’amore fedele è dove riposa la tua vita. Lo stesso amore che accende la fantasia che chiede la poesia attenta dei gesti e delle parole. […] Quello stesso amore che, quando ti è vicino, dà quel sapore intenso di felicità che null’altro di può dare“.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la crisi c’è stata

A fine maggio, Sonia ha raccontato al programma Belve di Rai 2 di vivere in appartamenti separati dal marito Paolo. Ha anche ammesso che, quando aveva 27 anni, la nascita del figlio con una grave cardiopatia aveva messo in seria crisi la loro unione. In quel caso, fu Bonolis a prendere in mano la situazione facendo da papà e da mamma al bambino.

Ecco uno stralcio dell’intervista rilasciata da Sonia Bruganelli riguardo la crisi con Paolo Bonolis:

Sonia Bruganelli, e quegli strani messaggi su Instagram

Nella giornata di domenica 6 giugno, Sonia Bruganelli ha pubblicato due messaggi molto strani su Instagram. Il primo, sotto all’immagine di un meraviglioso mare, recita: “Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me“. L’hashtag #dedicato ha subito fatto pensare che il post fosse rivolto al marito.

Qualche ora dopo, è comparso un altro messaggio, che getta qualche ombra sul futuro della coppia: “Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu“. Agli ammiratori che gli chiedono se voglia dire che si sta separando dal marito, commenta: “Non rispondo a queste domande“.