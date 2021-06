Sbarca su Netflix una delle star più amate di Hollywood, pronta a diventare la protagonista di un nuovo thriller: che spettacolo per gli utenti.

Netflix ed Hollywood oramai vanno di pari passo, con la piattaforma streaming che si è affermata anche nel mondo del grande cinema. Un connubio confermato anche dall’arrivo dell’attrice Blake Lively sulla piattaforma streaming, pronta a recitare la parte della protagonista in un Thriller. Infatti a breve sul servizio in abbonamento gli utenti potranno gustarsi la pellicola “We Used to Live Here“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, è possibile messaggiare senza muoversi: trucco sorprendente

Negli anni precedenti la Lively ha recitato in film di assoluto successo come “Le belve“, “Cafè Society” e “Paradise Beach” ed adesso è pronta ad esordire anche sulla piattaforma leader del settore. La pellicola prende ispirazione da un testo dello scrittore Marcus Kliewer. Inoltre la storia gira intorno alla visita inaspettata nella casa di una signora. Le cose si faranno interessanti quando la proprietaria di casa non potrà cacciare gli ospiti a causa di una tempesta di neve. Andiamo quindi a vedere le ultime novità in arrivo su Netflix.

Netflix, non solo la star di Hollywood tra le novità: gli sviluppatori studiano una nuova funzione

Nonostante l’agguerrita concorrenza di piattaforme come Prime Video e Disney+, Netflix si sta confermando leader nel settore dello streaming video ed una rivoluzione potrebbe portare sull’applicazione anche i videogiochi. Infatti il colosso di Red Hastings è pronta ad assumere un dirigente per supervisionare il settore del gaming. L’obiettivo è quello di creare un pacchetto di videoludico simile a quello offerto da Apple Arcade.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite cambia tutto per PC: novità attesissima con la versione 17.00

Un piano che si svilupperà specialmente in futuro, con l’azienda che vorrebbe prima sondare il mercato. Stando alle indiscrezioni, infatti, il nuovo pacchetto potrebbe essere introdotto nel corso del 2022. Infatti l’applicazione già ha molti titoli legati ai videogiochi come Castlevania, Resident Evil e The Witcher, tra i successi più recenti della piattaforma streaming.