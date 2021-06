Movimento 5 Stelle, addio a Rousseau: lascia anche Casaleggio

Terremoto in casa del Movimento 5 Stelle, con l’addio a Rousseau. Lascia i pentastellati anche Casaleggio, pronto a fondare un nuovo partito politico.

Si apre una nuova era all’interno del Movimento 5 Stelle, con l’ex premier Giuseppe Conte che è entrato in possesso dei dati sulla piattaforma Rousseau. Adesso, come annuncia l’ex Presidente del Consiglio, ci vorrà qualche giorno per verificare i dati e predisporre tutte le attività preliminari alle operazioni di voto. Una volta verificati tutti i dati, il M5S provvederà a pubblicare un nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccini ai turisti stranieri, Bassetti a iNews24: “Prima dobbiamo mettere in sicurezza gli italiani”

A confermare le parole di Giuseppe Conte, ci ha pensato Luigi Di Maio. L’attuale ministro degli Esteri, infatti, chiede a tutti gli elettori di fare squadra. Infatti per il diplomatico l’ingresso del nuovo premier permetterà di rilanciare il Movimento, cercando di blindare Conte all’interno del partito. Di Maio infine ha chiosato: “Uniti possiamo ancora fare tante cose utili per gli italiani“.

Movimento 5 Stelle, Casaleggio conferma l’addio: “Mi disiscriverò da Rousseau”

Il grande addio della giornata di ieri è quello di Davide Casaleggio, che lascia il Movimento nato da un’idea del padre. Con dolore, Casaleggio ha deciso di disiscriversi da Rousseau, con un comunicato arrivato all’interno del blog del M5S. Inoltre la nota ha preso il titolo di ‘Il fu Movimento 5 stelle’. All’interno del comunicato l’Imprenditore ha ricordato: “In questi 15 anni ho contribuito gratuitamente, senza mai chiedere nulla in cambio“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Roma, ritrovato in una valigia il corpo senza vita di un uomo: si indaga sulla compagna

C’è grande attesa quindi per il rinnovamento del Movimento 5 Stelle, annunciato da Giuseppe Conte sui proprio profili social. Infatti tramite il suo profilo Facebook, l’ex premier ha rivelato: “Nei prossimi giorni il progetto politico sarà rivelato e discusso: gli iscritti con il loro entusiasmo e con le loro decisioni saranno il motore principale che ci guiderà in questa avventura“. Stando alle indiscrezioni il nuovo M5S lotterà contro le disuguaglianze socio-economiche e la precarierà. Inoltre tra i tanti obiettivi, ci sarà anche l’impegno per un futuro eco-sostenibile.