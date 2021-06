Maneskin ancora sotto accusa: “Zitti e buoni” sarebbe un plagio – VIDEO

La band romana, dopo aver vinto l’Eurovision a Rotterdam, è stata protagonista di diverse polemiche. Per i Maneskin, adesso, è arrivata anche l’accusa di plagio: ecco i video di comparazione fra le due canzoni e chi ha lanciato l’accusa.

Subito dopo la storica vittoria dei Maneskin all’Eurovision, si sono sollevate numerose polemiche intorno al gruppo musicale composto da Thomas Raggi, Ethan Torchio, Victoria de Angelis e Damiano David. In particolare, su quest’ultimo sono arrivate accuse dalla Francia – la seconda classificata – di aver sniffato droga in mondovisione.

Neanche il tempo di smentire le accuse con un test antidroga, ed è arrivato il bando dall’Ungheria. Anche la cantante Emma Marrone ha voluto creare una polemica intorno alla vittoria del gruppo romano, parlando di sessimo. Avrebbe raccontato in un’intervista di aver anticipato le tendenze dei Maneskin, venendo però derisa all’Eurovision perchè donna.

Perchè i Maneskin sono stati accusati di plagio?

In un’intervista al canale televisivo olandese RTL, Joris Lissens del gruppo The Vendettas ha accusato i Maneskin di plagio per la loro canzone vincitrice all’Eurovision, “Zitti e Buoni”. Il pluripremiato brano sarebbe stato copiato dal suo “You want it, you’ve got it”, scritto circa trent’anni fa.

Proprio per la data in cui è stata scritta la canzone, Lissens ha sollevato il dubbio sul fatto che i Maneskin la possano conoscere, sottolineando che i membri della band italiana in quel momento non erano neanche nati. Ascoltando i due video qui sotto, si può notare una somiglianza sugli accordi suonati all’inizio delle due canzoni. Voi cosa ne pensate?

Ecco il brano dei Måneskin che ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision, “Zitti e Buoni“:

Questo, invece, è il brano “If you want it, you’ve got it” dei The Vendettas: