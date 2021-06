iOS 15 ed iPadOS 15, tutte le novità svelate in anteprima con un leak

Un leak apparso in rete ha svelato alcune delle principali novità che andranno ad arricchire iOS 15 e iPadOS 15

Nella giornata di domani si terrà la conferenza d’apertura della tanto attesa WWDC 2021. Nel corso dell’evento, Apple dovrebbe presentare ufficialmente al grande pubblico tutte le novità dei propri sistemi operativi aggiornati: iOS 15 ed iPadOS 15. Con ben 24 ore di anticipo, Bloomberg ha pubblicato un articolo nel quale fa il punto su tutte le possibili aggiunte in arrivo, delle quali si parla in un nuovo leak apparso in rete.

Ci si aspettano modifiche importanti sia nella Home di iPhone ed iPad che su iMessage. Tanti piccoli accorgimenti volti a rendere i dispositivi Apple tra i più funzionali a ciò che l’utente richiede al giorno d’oggi. Ancora non è chiaro se verrà fatto anche un restyling per ciò che riguarda l’interfaccia dei sistemi operativi.

iOS 15 e iPadOS 15, tutte le novità preannunciate

Domani è il grande giorno: Apple presenterà tutte le novità in arrivo su iOS 15 ed iPadOS 15. Stando a quanto riferisce Bloomberg, finalmente anche su iPad arriverà il supporto ai widget da inserire nella Home. Una modifica arrivata lo scorso anno su iPhone e che avrà un sistema di multitasking migliorato, così da utilizzare più app in contemporanea senza troppe difficoltà.

Ci saranno modifiche anche su iMessage, con un metodo tutto nuovo per impostare il proprio stato sui vari dispositivi (es. sto guidando, sto dormendo, sto lavorando o non voglio essere disturbato).

Infine, Bloomberg parla di una schermata di blocco ridisegnata sia per iPad che per iPhone, la quale però non vedrà la luce quest’anno: bisognerà aspettare iOS 16. Nessuna informazione nemmeno per la data di lancio, che probabilmente avverrà in contemporanea (o quasi) con l’uscita dell’iPhone 13.