Harry-Meghan, nata la secondogenita: il nome omaggia due celebri donne

È nata la secondogenita, sorellina di Archie di Windsor e figlia dei duchi del Sussex Harry e Meghan: nome sorprendente

La secondogenita è nata: Harry e Meghan sono i genitori di Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. La bambina è nata venerdì 4 giugno, sotto il segno del Gemelli, in un ospedale di Santa Barbara in California e la notizia è stata diramata soltanto in queste ore dai due genitori Reali. La piccola di casa sarà in compagnia di Archie Mountbatten-Windsor, il piccolo di casa che ha compiuto 2 anni soltanto un mese fa.

Il nome della piccola era stato già sdoganato da mesi, con un omaggio evidente alla mamma del Principe, Lady Diana ed uno anche alla Regina Elisabetta con un piccolo vezzeggiativo che l’ha modificato in Lilibet.

Harry e Meghan, è nata Lilibet Diana: farà da paciere?

La nascita della secondogenita potrebbe portare un po’ di tranquillità e serenità nella vita della Royal Family che, fin qui, è stata molto turbolenta. Dall’allontanamento dei duchi del Sussex fino alla morte del Principe Filippo, la Famiglia Reale inglese ha vissuto momenti di forte dispiacere. A risentirne, sicuramente la Regina Elisabetta cui, inaspettatamente, la coppia trasferitasi negli Stati Uniti, ha deciso di omaggiarla col nome della secondogenita.

La nascita di Lilibet Diana potrebbe presentare una vera e propria occasione di rappacificazione per l’intera Royal Family con un fiocco rosa che possa fare da paciere contro tutte le guerre degli ultimi mesi.