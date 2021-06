Fortnite stagione 7, il nuovo teaser ci dà un altro indizio – VIDEO

Manca sempre alla stagione 7 di Fortnite. Ormai i giocatori non stanno più nella pelle, con nuove informazioni e leak che spuntano in rete di ora in ora. Il lavoro dei dataminer continua senza sosta, tra skin, temi e altre novità che a breve arriveranno all’interno del battle royale numero uno al mondo.

In attesa del maxi aggiornamento, la software house sta pubblicando alcuni teaser che danno indizi utili su quello che succederà. Dopo la prima anticipazione – della quale vi abbiamo parlato pochi giorni fa – è ora arrivato il momento di parlare del secondo video ufficiale. Ecco cosa si evince e cosa potrebbe arrivare molto presto.

Catalog Entry #437-887

The creatures of the Island seem to use this strange, flimsy holding device to consume their… bone modification liquid?

Fascinating indeed.

Full data upload – 6.8.2021 pic.twitter.com/VJjBro5Jja

— Fortnite (@FortniteGame) June 5, 2021