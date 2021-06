Enrico Ruggeri sbarca nel mondo del calcio: esordio con un club italiano

Esordio nella Lega Nazionale Dilettanti per il cantante Enrico Ruggeri che scende in campo con un club italiano

Enrico Ruggeri, uno dei titolatissimi della Nazionale italiana cantanti è sceso in campo con un club italiano della Lega Nazionale Dilettanti. Nella partita Sona-Tritium della 33° giornata di Serie D del Girone B è sceso in campo il cantautore milanese insieme a Maicon, l’ex difensore di Roma e Inter.

Nonostante l’esordio di Enrico Ruggeri in campo con il brasiliano Maicon, la squadra di casa ha perso 3 punti contro il Tritium che è in lotta per la salvezza. Ad una partita dalla fine del campionato – contro il Crema prevista per domenica 13 giugno – il Sona è attualmente classificato al 10° posto con niente in più da chiedere al girone B di Serie D.

Enrico Ruggeri scende in campo con il Sona: momento speciale

A 64 anni, Enrico Ruggeri è sceso in campo con il Sona nella 33° partita del Girone B della Serie D. Pur avendo disputato soltanto 9′ quello vissuto è stato un momento speciale ed emozionante, specialmente perché svolto con la presenza del pubblico sugli spalti. Infatti, per gli stadi italiani, a partire da questo weekend è stato possibile assistere agli eventi sportivi seppure in capienza ridotta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Ruggeri (@enrico_ruggeri)

Entusiasta di quanto accaduto, Enrico Ruggeri ha condiviso diverse foto dell’evento sui propri social.