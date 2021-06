Calciomercato, panchina a sorpresa per Conte: i dettagli

Novità di calciomercato per Antonio Conte che, dopo la fumata nera al Tottenham, potrebbe sedersi su una panchina a sorpresa: scopriamo tutti i dettagli.

Antonio Conte rischia di restare senza squadra all’inizio della stagione 2021-22, con il calciomercato che ha chiuso le porte ad il tecnico salentino. Infatti il fresco scudettato con l’Inter aveva lasciato i nerazzurri dopo divergenze con la dirigenza, attirando l’attenzione del Real Madrid. Alla fine i Blancos, però, hanno deciso di optare per un ritorno di Carlo Ancelotti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, è fatta per il primo super colpo: tutti i dettagli

Così a Conte era rimasta la pista Tottenham, che alla fine si è chiusa alle prime battute della trattativa. Infatti la squadra londinese non ha convinto l’allenatore con il proprio progetto tecnico e la campagna acquisti. Adesso però Conte starebbe pensando ad un altro impiego sempre in Premier League. Andiamo quindi a vedere l’indiscrezione che sta girando nelle ultime ore e dove potrebbe finire l’ex Juventus e Inter.

Nella giornata di ieri è spuntata una clamorosa indiscrezione sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, starebbe aspettando una proposta dell’Arsenal. I ‘Gunners’, infatti, sarebbero pronti ad esonerare Mikel Arteta. Il giovanissimo tecnico spagnolo non ha convinto la dirigenza, che punta a tornare il prima possibile in Champions League dopo stagioni deludenti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, si lavora all’affare con la Juventus: super scambio!

Inoltre la squadra di North London avrebbe la possibilità di spendere e tanto sul mercato, cosa graditissima da Antonio Conte. La trattativa tra il tecnico salentino ed il Tottenham, infatti, si è conclusa sul nascere proprio per questo motivo. Saranno quindi mesi caldissimi per Conte, con il tecnico che potrebbe rimanere beffato e senza panchina dopo la vittoria dello Scudetto alla guida dell’Inter.

Conte might take a break till the North London job he wants comes available. #AFC

— indykaila News (@indykaila) June 4, 2021