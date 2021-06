Calciomercato Milan, deciso il futuro di Leao: mossa inaspettata!

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno scelto cosa fare con Rafael Leao. La mossa è totalmente inaspettata

È già tempo di pianificare la prossima stagione per la dirigenza del Milan. Dopo aver conquistato il secondo posto e la qualificazione in Champions League, ora servirà rinforzare la rosa per competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Mike Maignan ha già firmato e si appresta a prendere il posto di Gianluigi Donnarumma tra i pali, ma le manovre di mercato non sono certamente finite qui.

Maldini e Massara si stanno concentrando sui riscatti, con Tomori e Tonali che a breve dovrebbero diventare ufficiali. Si lavorerà poi alle cessioni, con Samu Castillejo diretto in Spagna e che verrà sostituito con un profilo in grado di garantire più gol e assist. Intanto, la dirigenza ha preso la decisione definitiva sul futuro di Rafael Leao.

Calciomercato Milan, Rafael Leao è incedibile per la dirigenza

Nonostante una stagione contrassegnata da molti più bassi che alti, per Rafael Leao la permanenza al Milan non è in discussione. La prossima sessione di calciomercato – a meno di clamorose offerte – non lo vedrà dunque protagonista, per una crescita che continuerà sotto la guida di Zlatan Ibrahimovic. A confermare la notizia la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’intenzione è quella di proseguire con la valorizzazione di uno dei talenti più grandi della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Nelle settimane passate si era parlato di un possibile prestito all’estero o di uno scambio con Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma a quanto pare questo tipo di discorsi non avranno alcuna evoluzione.