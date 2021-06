Calciomercato Juventus, è fatta per il primo super colpo: tutti i dettagli dell’operazione tra i bianconeri e un’altra big.

Il nuovo corso di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus è già cominciato. Dopo la firma per 4 anni sul contratto il tecnico livornese sta pianificando con la dirigenza le prime mosse da fare sul mercato. La cessione di Cristiano Ronaldo sembra essere inevitabile, sia per motivi tecnici che economici. Dopo aver sistemato l’attacco, con l’arrivo di un altro centravanti (Icardi in pole), bisognerà pensare al centrocampo e alla difesa. Proprio in quest’ultimo reparto il colpo riguarderà la porta. Buffon ha salutato alla veneranda età di 43 anni e Szczesny ha convinto ma solo in parte. Il grande obiettivo, dichiarato ormai da tempo, è Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Milan ha deciso di non rinnovare il contratto con i rossoneri, che si sono cautelati con l’acquisto di Maignan dal Lille. Mino Raiola sta cercando una destinazione all’altezza per il suo assistito e la Juventus è sempre stata la favorita. Barcellona e Psg si erano fatte sotto inizialmente ma le difficoltà nel piazzare ter Stegen e Navas hanno arenato le negoziazioni.

Calciomercato Juventus, è fatta per Donnarumma: Szczesny verso la Roma

La svolta per vedere Donnarumma con la maglia della Juventus può arrivare grazie all’aiuto indiretto della Roma. Si perchè sta prendendo corpo lo scambio tra Szczesny e Florenzi, con il ritorno del polacco nella capitale e lo sbarco del terzino della nazionale a Torino. L’esperienza dell’ex capitano giallorosso a Trigoria è ai titoli di coda e nonostante il mancato riscatto del Psg non rimarrà agli ordini di Mourinho. L’affare potrebbe consentire ad entrambe le società di guadagnare con delle cospicue plusvalenze, come avvenuto due anni fa con Pellegrini e Spinazzola. Il gradimento dei diretti interessati sembra già esserci e dopo l’Europeo si può arrivare alle firme. Stesso discorso per Donnarumma. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano, intervenuto a ‘juventibus’, la data dell’annuncio del numero 1 potrebbe essere a luglio. “Credo che sarà annunciato il primo giorno dopo l’eliminazione dell’Italia dagli europei”. Speriamo sia il più tardi possibile, per il bene della nostra Nazionale.