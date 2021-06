Calciomercato Inter, nome nuovo in porta: l’affare è ai dettagli

Calciomercato Inter, presa la decisione sul nuovo portiere. L’affare è in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve

La nuova Inter di Simone Inzaghi inizia a prender forma. L’ex allenatore della Lazio ha firmato il suo contratto col club nerazzurro e c’è già stato un primo meeting informale con la dirigenza, durante il quale si è parlato anche della prossima sessione di calciomercato e degli obiettivi in entrata e in uscita.

Come sottolineato in un’intervista uscita questa mattina dal presidente Zhang, la necessità è quella di tagliare i costi degli ingaggi del 15% e continuare a vincere con una maggior sostenibilità. Almeno un top player sarà costretto a lasciare la squadra, dopo l’addio di Antonio Conte. Tra i nomi più papabili, c’è quello di Achraf Hakimi. Intanto però, ci sono i primi movimenti anche in entrata: c’è il nome del nuovo portiere.

Calciomercato Inter, Alex Cordaz affare in via di definizione

Il primo acquisto della nuova Inter di Simone Inzaghi sarà con ogni probabilità Alex Cordaz. Retrocesso quest’anno con la maglia del Crotone, vuole rimanere in Serie A ed è alla ricerca di una nuova destinazione già in questa sessione di calciomercato. I nerazzurri sono alla ricerca di un terzo portiere, dopo l’addio di Padelli. Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare sull’usato sicuro, prendendo una figura di esperienza che torna a Milano dopo 17 anni dalla sua prima esperienza.

Il portiere 38enne ha infatti giocato nel settore giovanile del club campione d’Italia tra il 1999 e il 2002, ed è ora pronto a tornare nel club dov’è cresciuto per chiudere la carriera. Un cerchio che si chiude nel migliore dei modi.