Il cantante Michele Merlo, noto anche come Mike Bird, è ricoverato in ospedale e secondo quanto rivelato dal padre le sue condizioni restano gravissime.

Nei giorni scorsi Michele Merlo, cantante 28enne conosciuto anche come Mike Bird che ha partecipato ad Amici 16, nei giorni scorsi è stato colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Amici, come sta Michele Merlo: il padre rivela le sue condizioni

Sono ore concitate dove tutti sui social e non solo, provano a stare vicino a Michele attraverso dediche e preghiere con la speranza che il ragazzo possa riprendersi da questo tragico evento improvviso. Gli ultimi aggiornamenti però non sono confortanti e arrivano da parte del padre. Il genitore ha rilasciato delle dichiarazioni sulla salute del figlio.

Raggiunto telefonicamente dai giornalisti del Tg di Bassano del Grappa, il padre di Michele Merlo ha raccontato che suo figlio è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Ora è tenuto in coma farmacologico, ma le speranze in una sua ripresa, ha dichiarato l’uomo, sono davvero ridotte al lumicino. Le prossime ore saranno decisive per capire se il ragazzo potrà farcela.