L’amore scoppiato tra i banchi scolastici è ormai giunto al termine? La verità di Sangiovanni sulla relazione con Giulia Stabile.

Lei una ragazza timida, lui il suo esatto opposto. A unirli la passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco, in campi diversi, nel talent show più seguito da venti anni: Amici di Maria De Filippi. Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati sin dall’inizio gli artisti più apprezzati dai telespettatori. La loro semplicità, il sapersi mettere in gioco ed il saper superare le difficoltà facendo sembrare tutto semplice sono state alcune delle caratteristiche che gli ha portati a un testa a testa nella finalissima del programma.

Adesso Amici è terminato e Sangiovanni e Giulia trascorrono meno tempo insieme. I due erano abituati a stare assieme 24 ore al giorno ed oggi il rapporto a distanza potrebbe stare stretto a entrambi.

Amici 20, rottura tra Sangiovanni e Giulia? La verità del cantante

In un’intervista concessa al settimanale DiPiù, Sangiovanni si racconta e rivela, oltre ad alcuni aneddoti vissuti nel programma, anche alcuni dettagli legati alla sua storia con la ballerina Giulia Stabile. “È stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più. Quando è finito Amici è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega”.

Al di là delle difficoltà, che entrambi sono capaci di superare da soli, figuriamoci assieme, la certezza è di voler stare insieme: “Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse, ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice”.