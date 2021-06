WhatsApp, arriva la funzione più attesa dagli utenti: adesso è ufficiale

Spunta su WhatsApp l’arrivo di una funzione attesissima dagli utenti. A breve si potrà utilizzare il proprio account su più di due dispositivi.

WhatsApp è in continuo sviluppo, con la rete di sviluppatori pronta ad implementare una delle funzioni più attese negli ultimi anni. Infatti da tempo gli utenti avevano chiesto di poter utilizzare il proprio account su più di due dispositivi contemporaneamente ed a breve potranno farlo. A dare la lieta notizia agli amanti del multi-tasking ci ha pensato proprio Mark Zuckerberg nella sua ultima intervista.

Oltre a questa funzione il CEO del Gruppo Facebook ha annunciato altre due funzioni: Disappearing Mode e View Once. Entrambe saranno lanciate nei prossimi due mesi. Tutti gli utenti, infatti, con la prima funzione potranno ricevere o inviare messaggi che dureranno in chat solamente 24 ore o 7 giorni. Mentre invece con la seconda funzionegli utenti potranno far sparire i messaggi una volta visualizzati. Andiamo quindi a vedere gli ultimi cambiamenti applicati dall’applicazione nell’ultima settimana.

WhatsApp, non solo la nuova funzione multi-dispositivo: arriva un’altra emoji

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp e dopo il trucco per registrare ogni chiamata, arriva anche una nuova emoji. Infatti per ottenere la bandiera bisognerà scaricare la versione 2.21.11.10 di WhatsApp Beta. Una volta effettuato il download avrete a disposizione la bandiera simbolo dei rifugiati. Al momento l’aggiornamento è un’esclusiva per tutti gli utenti con un sistema operativo Android.

La bandiera in questione ha uno sfondo arancione ed una striscia nera orizzontale che la caratterizza. Come riporta sul proprio sito ufficiale WABetaInfo, l’emoji potrà essere trovata nel settore riservato alle bandiere, che si fa sempre più ricco. Inoltre il contenitore con tutte le bandiere è supportato dal Consorzio Unicode, che permette di selezionarle all’interno delle chat. Questa è solamente l’ultima delle novità presenti sull’applicazione, che continua ad aggiornarsi ogni settimana.