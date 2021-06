Tale e Quale Show, Carlo Conti arruola una famosa artista italiana per la prossima edizione del talent di Rai Uno. Ha già fatto i provini

Il curriculum di Alba Parietti in tv è ricchissimo, ma un talent show come concorrente ancora le manca, Una lacuna che la showgirl, conduttrice e opinionista torinese potrebbe colmare nella prossima stagione televisiva, in prima serata su Rai Uno.

Secondo quanto anticipa TvBlog infatti ci sarebbe anche lei tra i volti tv provinati da Carlo Conti per la prossima edizione di Tale e Quale Show, che tornerà nel prossimo autunno. Non tutti lo ricordano, ma in effetti il mondo della musica era stato uno dei suoi primi amore a metà degli ani ’80. Allora si faceva chiamare solo Alba e aveva pubblicato un album con alcuni singoli di successo come Only Music Survives e Jump and Do It.

Ora Alba Parietti potrebbe tornare a cantare in pubblico ma sarà in buona compagnia. nelle ultime settimane infatti sarebbero già stati sondati la showgirl Roberta Morise, il cantante Sandro Giacobbe, mamma e figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, oltre al comico Baz (al secolo Marco Bazzoni).

POTREBBE INTERESSSARTI ANCHE >>> Tale e Quale Show, Carlo Conti apre le porte a tre concorrenti del GF Vip 5

Tale e Quale Show, Carlo Conti arruola una famosa showgirl: lei intanto è volata a Ibiza

Non sappiamo ancora che programmi abbia Alba Parietti per i prossimi mesi ma sappiamo cosa sta facendo adesso. In questi giorni è volata a Ibiza insieme all’amica Paola Barale e si sta godendo il primo sole vero e i primi bagni dell’anno. “Siamo le Thelma e Louise di Ibiza”, hanno scritto scherzando. E poi si sono anche scattate un selfie con Mahmood che hanno incontrato in spiaggia.

Alba e Paola, una coppia bellissima e travolgente. Una bellezza che non conosce età, per entrambe, e ancora la voglia di rimettersi in gioco. Come potrà fare lei a Tale e Quale Show.