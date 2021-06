Royal Family, rivelazione su Harry e William: nessuno lo sapeva e nono sono escluse altre sorprese nelle prossime ore.

Come tutti i giovani della loro generazione anche il principe Harry e il principe William sono stati dei grandi fan di alcune serie Tv di successo negli anni ’90. In base ai loro gusti personali, la preferita è sempre stata Friends, iconica storia di 6 amici nella New York a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio.

A maggio, dopo 17 anni lontano dagli schermi, il cast è tornato a produrre un episodio speciale intitolato “Reunion“. Un modo per rivedere insieme tutti gli attori che hanno contribuito al successo planetario del telefilm andato in onda tra il 1994 e il 2004. A svelare la passione dei fratelli reali per la serie è stato uno dei protagonisti, Matt LeBlanc, reso famoso dal suo personaggio di Joey Tribbiani nello show.

LeBlanc ha rivelato come già nel 2014 Harry e William gli avessero chiesto quando il cast di “Friends” si sarebbe riunito. Troppa evidentemente la voglia di rivedere almeno un’altra puntata dell’iconica serie.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, incredibile scelta del principe Carlo: è accaduto davvero!

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, annuncio importante: accadrà il 13 giugno

Royal Family, Harry e William dietro la Reunion di Friends: l’avevano chiesta a Matt LeBlanc

L’attore ha specificato come all’epoca i reali lo avessero incalzato: “Mi hanno chiesto quando si farà una bella Reunion di Friends? Ho risposto: ‘Domani? Non lo so. Quando vuoi che sia!”

All’interno del talk show TBS di Conan O’Brien, LeBlanc ha raccontato qualche tempo fa su dove avesse incontrato Harry e William.

“E’ accaduto quando sono stato invitato ad una partita di Polo e anche loro erano lì. Stavano giocando e tutti li guardavano. C’era una grande fila per incontrarli e salutarli. Così anche io ho deciso di aspettare e stringergli la mano. Tutti e due volevano sapere quando mi avrebbero rivisto in una nuova puntata di Friends. Erano davvero molto interessati”.

L’attore ha poi aggiunto: “Una volta ho incontrato anche Harry in un bar e devo dire che è davvero molto divertente. Tutti e due sono ragazzi davvero in gamba”. Con la passione per Friends, come tanti altri coetanei.