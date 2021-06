Macabra scoperta a Roma dove è stata ritrovata per strada una valigia contente il corpo senza vita di un uomo: si indaga sulla compagna

Macabra scoperta a Roma dove è stato ritrovato il corpo di un uomo chiuso in una valigia in strada. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato alcune macchie di sangue che fuoriuscivano dal borsone.

Repentino sul posto l’intervento della polizia che ha visto all’interno della valigia la testa di un uomo. Gli agenti si sono immediatamente attivati seguendo le tracce di sangue che li ha condotti presso un’abitazione privata dove è stata trovata la compagna della vittima.

Fatto a pezzi e gettato in una valigia: identificata la vittima

Gli agenti di polizia hanno identificato la vittima trovata morta all’interno di una valigia lasciata in strada. Si tratta di Luca De Maglie, 37enne italiano con precedenti di polizia per droga. Le FFOO stanno in queste ore indagando sulla compagna, Alma R., una donna di 39 anni.

Questa ultima ha riferito agli genti che l’uomo era da giorni morto in casa e avrebbe così deciso di liberarsi del cadavere. Al momento sono ancora in corso le indagini, ma al vaglio degli inquirenti vi è una morte per overdose.