Flavio Briatore, aggiornamenti dall’ospedale: il suo annuncio

Nella giornata di ieri, il noto imprenditore Flavio Briatore è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale a Baku. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Un brutto spavento per Flavio Briatore. Il noto imprenditore è stato ricoverato ieri in un ospedale a Baku, dove nel weekend si terrà il tanto atteso Gran Premio di Formula 1 dell’Azerbaigian. Già ieri, tramite le sue storie di Instagram, sono arrivati i primi aggiornamenti in seguito al malore avuto.

Dopo i dovuti ringraziamenti allo staff che gli ha offerto il supporto, l’imprenditore ha riso e scherzato nella stanza dove si trova attualmente ricoverato. Ci ha pensato poi il personaggio social Alessandro Rosica a rassicurare tutti, parlando di: “Stato di salute su cui si attendono aggiornamenti, ma che sembrerebbe essere stabile“. Poco fa, lo stesso Briatore ha pubblicato un altro post in merito.

Flavio Briatore, le condizioni: “Sto alla grande”

Nulla di preoccupante quindi per Flavio Briatore, ricoverato nella giornata di ieri in un ospedale di Baku. Il noto imprenditore ha pubblicato poco fa un post su Instagram, nel quale appare sorridente in compagnia di Stefano Domenicali. “Volevo rassicurare tutti, come vedete oggi sto alla grande, dopo la piccola défaillance di ieri. Grazie a tutti e buon sabato!” ha scritto nella didascalia del post.

Come già sottolineato ieri, Briatore dovrebbe essere dimesso nel giro di poche ore viste le condizioni favorevoli. L’imprenditore potrà così seguire – come da piani – il Gran Premio di Formula 1 in programma proprio a Baku, in Azerbaigian. Un sospiro di sollievo per tutti i suoi fan, in apprensione dopo la notizia di ieri.