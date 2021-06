Fabrizio Corona cambia all’improvviso agente per un ex volto noto della Tv

Fabrizio Corona, che attualmente si trova agli arresti domiciliari, ha deciso di cambiare agente. La persona che lo rappresenterà è un ex volto noto della Tv e delle televendite, che come lui ha avuto problemi con la giustizia.

L’annuncio del cambio di agente di Fabrizio Corona è avvenuto su Instagram, dove il nuovo rappresentante dell’ex fotografo dei paparazzi gongola: “È ufficiale, adesso sono l’agente di Fabrizio Corona e quindi me la tiro. Faremo un mare di cose insieme, sei il numero uno e non ho mai avuto dubbi“.

LEGGI ANCHE >>> Fabrizio Corona scosso dal lutto improvviso: “Ho un vuoto enorme”

NON PERDERTI >>> Fabrizio Corona torna in tribunale e viene richiamato: “Sono arrabbiato”

Corona, dunque, non ha alcuna voglia di fermarsi, nonostante sia ancora agli arresti domiciliari e la sua attività online sia finita sotto esame in tribunale. Recentemente, infatti, si è prestato a fare da testimonial per un marchio di abbigliamento, oltre a seguire con passione la sua Inter. Il tutto inframmezzato da riflessioni sulla giustizia in Italia.

Fabrizio Corona, la nuova agente è un ex volto della Tv

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, gestisce il locale “La Giontoneria” di Milano. Si è inoltre lanciata anche nell’attività di agente. Fra i primi nomi ad entrare nella sua scuderia, oltre a tre vecchie conoscenze che animano in maniera diversa il suo locale, da inizio giugno c’è anche Fabrizio Corona.

LEGGI ANCHE >>> Fabrizio Corona e Asia Argento, la verità sul loro rapporto: che sorpresa!

L’ex imbonitrice televisiva, che si definisce su Instagram una donna tuttofare, ha subito ufficializzato la notizia creando delle storie sul social network e aggiornando subito la sua biografia. Poi ha pubblicato un’altra storia in cui racconta di essere impegnatissima ma che non può rivelare cosa sta facendo, creando attesa sulla nuova collaborazione.

Ecco uno dei post in cui viene ufficializzato il nuovo rapporto d lavoro: