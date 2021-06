Covid, Italia seconda in Europa per vaccinazioni: guida la Germania. I dati diffusi dalla piattaforma Agenas mostrano una media di 500mila somministrazioni al giorno

La campagna di vaccinazione per il Covid prosegue spedita nel nostro Paese, in modo uniforme in quasi tutte le Regioni. Dopo le titubanze dei primi mesi, nelle ultime settimane la macchina organizzativa sembra funzionare nel migliore dei modi. I dati quotidiani sui contagi sono incoraggianti e stanno portando al passaggio in Zona Bianca della maggior parte del territorio nazionale. L’Italia mantiene un tasso di immunizzazione al top a livello europeo, piazzandosi solamente alle spalle della Germania per il totale della popolazione cha ha già completato le due dosi.

LEGGI ANCHE >>> Zona bianca, aumentano le regioni senza coprifuoco: le regole da seguire

LEGGI ANCHE >>> Vaccino ai dodicenni, Russo (SIP) a iNews24: “Farlo a tutti, non conosciamo i rischi del Covid”

Covid, Italia seconda in Europa per vaccinazioni: i dati del portale Agenas

Nell’ultima settimana ne sono state inoculate la bellezza di 4.346.582, con un tasso di somministrazioni rispetto alle consegne pari ad oltre il 91%. Questo ha fatto attestare la media di iniezioni a circa 500mila al giorno, per la precisione 491.845, nonostante i due giorni festivi.

Secondo i dati pubblicati sul portale vaccini Agenas, l’Italia è invece al sesto posto tra i 27 Stati dell’Ue per somministrazioni per 100 abitanti, con una percentuale pari al 61,02%. Siamo davanti sia alla Francia che alla Spagna.

Per quanto riguarda le fasce d’età interamente coperte, gli over 80 sono immunizzati al

90,96%. La percentuale scende all’83,52% tra i 70 e i 79 anni, e al 72,61% per i 60-69enni. L’arrivo entro la fine di giugno di ulteriori 20 milioni di dosi Pfizer aiuterà ad aumentare anche le somministrazioni nelle fasce più giovani della popolazione, per il raggiungimento dopo l’estate dell’immunità di gregge.