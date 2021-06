Il conduttore toscano, uno dei più amati e apprezzati dal pubblico italiano, sarà uno dei protagonisti di un nuovo programma che andrà in onda su Rai Premium.

Carlo Conti, secondo quanto rivelato da Davide Maggio sul suo blog, sarebbe pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Sarà il protagonista di un nuovo programma che andrà in onda su Rai Premium a partire da sabato 5 giugno in seconda serata.

Il programma in questione è “Dio Mio” e questo nuovo show si pone come obiettivo primo quello di offrire la possibilità al pubblico di ascoltare le storie di otto personaggi famosi e la loro riscoperta della spiritualità.

Nonostante ognuno di loro abbia esperienze differenti, ciò che accomuna tutti e otto è l’aver esclamato almeno una volta in vita loro “Dio mio”. Tra di loro ci sarà chi ha sconfitto il Covid o chi ha dovuto superare la scomparsa di un proprio caro e dunque confrontarsi il mistero della vita e con la fede.

Carlo Conti, indiscrezione sensazionale sul conduttore: pubblico in visibilio

Come anticipato da Davide Maggio sul suo blog, tra i volti noti dello spettacolo protagonisti di questo programma, ci saranno anche Milly Carlucci e Carlo Conti.

Il programma è composto da quattro puntate e nasce dalla collaborazione tra Rai Gold e Rai Vaticano. La regia è di Carlotta Bernabei mentre le interviste agli otto personaggi famosi sono state curate da Stefano Ziantoni.

Nella prima puntata, che come anticipato nei versi precedenti andrà in onda sabato 5 giugno in seconda serata, saranno Carlo Conti e l’attore Alessio Boni, a raccontare la loro esperienza e rapporto con la fede. Scopriamo però gli altri sei nomi. Oltre a Carlo Conti e Alessio Boni ci saranno Milly Carlucci, Suor Cristina, Veronica Pivetti, Sinisa Mihajlovic, Dino Zoff e Matteo Marzotto.