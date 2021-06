Calciomercato Milan, deciso il primo acquisto: 29 milioni di euro

Il Milan definisce il primo acquisto di questa finestra di calciomercato. Dopo un finale di stagione convincente, i rossoneri riscattano Fikayo Tomori.

Dopo un finale di stagione difficile, il Milan è riuscita a centrare l’obiettivo Champions League, che ha portato nelle casse della società milioni importanti per il calciomercato. Così nelle ultime ore la dirigenza rossonera è riuscita a chiudere il primo acquisto della stagione. Infatti Maldini ha finalizzato il riscatto di Fikayo Tomori. Il centrale canadese è arrivato a gennaio dal Chelsea. Insieme a Kjaer ha formato una muro difensivo per mister Stefano Pioli.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Milan avrebbe versato 29 milioni nelle casse dei Blues per assicurarsi le prestazioni del centrale difensivo. Un acquisto che farà felici i tifosi che avevano chiesto a gran voce il riscatto. Così nella stagione del ritorno in Champions, il Milan potrà contare su tre centrali di tutto rispetto come Romagnoli, Kjaer e lo stesso difensore ex Chelsea.

Calciomercato Milan, uno scambio fa sognare i tifosi: le ultime

Ma le sorprese per i tifosi rossoneri non sono finite qui. Infatti la dirigenza sarebbe pronta a studiare uno scambio per riportare in Italia il Papu Gomez. Infatti il fantasista argentino, durante l’esperienza con il Siviglia, ha espresso più volte la volontà di voler fare ritorno in Italia. Il calciatore della Nazionale albiceleste si è trasferito in Spagna dopo la rottura con Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta.

A sei mesi di distanza il ritorno sarebbe vicinissimo. Infatti la dirigenza rossonera vorrebbe mettere sul piatto della squadra andalusa il cartellino di Samu Castillejo. Uno scambio che farebbe felice entrambe le parti. Infatti l’esterno ex Villareal piace molto al Siviglia e potrebbe gradire il ritorno in patria. Ad oggi però non c’è ancora un’offerta ufficiale e bisognerà prima capire le cifre dell’affare. I prossimo giorni potrebbero essere decisivi per sbloccare la trattativa.