Bonus mobili 2021: cosa cambia e quali spese sono consentite con le novità introdotte dal governo Draghi. Aumenta il budget

La prima notizia positiva è rappresentata dalla proroga del bonus mobili 2021. La seconda però è anche meglio: il governo infatti ha stabilito un aumento per il tetto massimo della spesa che passa da 10 mila a 16 mila euro complessivi. E se fino a poco tempo fa il bonus prevedeva la possibilità di ottenere l’agevolazione tramite sconto in fattura o cessione del credito, ora qualcosa è cambiato.

Il bonus mobili 2021 è rientrato nel maxiemendamento al decreto legge Sostegni. Dopo la sua conversione in legge però è stata cancellata la possibilità di farlo convergere in uno sconto in fattura o con la cessione del credito che quindi non sarà più possibile. Almeno per quest’anno quindi tutti quelli che vogliono approfittarne dovranno rispettare quanto era già previsto in precedenza.

Bonus mobili 2021: come funziona la detrazione e quali spese sono effettivamente coperte

In pratica con il bonus mobili 2021 il cliente potrà usufruire di una detrazione Irpef pari al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Questi ultimi devono essere di classe non inferiore alla A+ (passa ad A o superiore per i forni e le asciugatrici) e tutti devono essere destinati ad un immobile in fase di ristrutturazione.

Tra i mobili coperti dall’agevolazione rientrano letti, divani, poltrone, librerie, scrivanie, armadi, cassettiere, tavoli, sedie, comodini e credenze. Inoltre pure i materassi e gli apparecchi di illuminazione considerati un necessario completamento per l’arredo dell’immobile in ristrutturazione. Non rientrano invece gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi o altri complementi di arredo.

L’agevolazione potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio 2020, ma può essere ottenuta anche per gli acquisti effettuati nel 2021. La detrazione sarà divisa in 10 quote annuali con lo stesso importo e per il 2021 sarà calcolata su un massimale aumentato a 16 mila euro.