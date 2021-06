Anticipazioni Mr Wrong, pericolosa disavventura per Ozgur e Ezgi

Le anticipazioni della soap opera turca, Mr Wrong – Lezioni d’amore fanno sapere di un episodio molto simile a quanto accaduto in Daydreamer

Starei ore a vederli litigare 🚀#MrWrong pic.twitter.com/osANtFHNVx — Bay Yanlış Rewind ❌ (@BayYanlisRewind) June 4, 2021

L’amatissima coppia di Mr Wrong – Lezioni d’amore sarà al centro di una brutta disavventura in pieno stile Daydreamer – Le ali del sogno. Da lunedì a venerdì, come di consueto su Canale 5 a partire dalle 14:45, andranno in onda 5 nuove puntate da 40′ della soap opera turca che sta appassionando gli italiani. Stando agli ascolti della scorsa settimana, infatti, la media sembra essere ben oltre le aspettative visto anche l’insuccesso ottenuto in Turchia.

Ad ogni modo, a partire da lunedì, Ozan sarà al centro dell’attenzione visto il suo interesse nei confronti di Deniz e la proposta d’affari di curare gli aspetti legali del locale di cui è comproprietario con Ozgur.

Anticipazioni Mr Wrong: tutto quello che succede la prossima settimana

Ozgur ha strappato una promessa ad Ezgi che però non sarà mantenuta: quest’ultima viene assunta come PR per il ristorante di Ozgur e Ozan. Tuttavia, la nuova PR ha dei rimorsi e decide di tornare sui suoi passi. Alla fine, Ezgi decide di accompagnare Atasoy all’altare, ma i due protagonisti della soap opera turca sono costretti a mettere su una farsa: Atasoy finge di essere Serdar, il dottore con cui doveva uscire Ezgi.

A fine settimana, Ezgi e Ozgur si ritroveranno su un’isola deserta nel Mar della Marmora, ma ben presto scopriranno che è tutto gestito da una banda di criminali.