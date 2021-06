Triste risveglio questa mattina per i fans di Michele Merlo, concorrente di Amici 16. Il ragazzo è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sembrerebbero essere gravi

Michele Merlo, ex allievo di canto ad Amici 16, è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sembrerebbero essere gravi. La notizia è pervenuta dapprima dal suo account di Instagram dove i fan hanno commentato l’ultimo post del ragazzo, la foto di un tramonto, pubblicato due giorni fa e poi la conferma questa mattina da Amedeo Venza, ex corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Nell’ultimo post di Instagram, Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird ha scritto: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Probabilmente il ragazzo stava già accusando qualche sintomo prima del ricovero.

Qui followers, colleghi e amici, gli hanno mostrato tanto sostegno e affetto. Tra questi Aka7even, Federico Rossi, Oliviero Bifulco, Gianmarco Valenza e tanti altri. Nei commenti leggiamo: “Caro Michele sono sicuro e voglio credere che in questo momento tu riesca a percepire quanto affetto ti circonda. Forza amico mio!!!”

Intanto l’ex corteggiatore di Tina Cipollari, Amedeo Venza, ha pubblicato sul suo account di Instagram un post dove informa sulle condizioni di Michele Merlo.

Mike Bird, allievo cantante della sedicesima edizione del talk show Amici vinta da Andreas Muller, venne eliminato in semifinale. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi si sviluppò tra alti e bassi. Dopo Amici, Michele non ha mai abbandonato la sua passione per la musica.

La notizia del suo ricovero arriva come un fulmine a ciel sereno. A confermare quanto si è appreso attraverso l’account privato di Instagram di Mike Bird è stato, come anticipavamo, Amedeo Venza. L’ex corteggiatore ha pubblicato un post in cui parla del triste risveglio di questa mattina: “È stato uno dei talenti più bravi nell’edizione di amici 16 dove la sua categoria ‘canto’ la vinse Riccardo Marcuzzo! È di poche ore fa la notizia che Michele versa in gravissime condizioni colpito da un’emorragia cerebrale..”.

Venza ha infine augurato tanta forza a Michele: “Mostra a tutti che puoi ancora farcela anche nella sfida più difficile”. A distanza di quattro anni il pubblico che lo ha conosciuto ad amici 16 è tornato a fare il tifo per il giovane ragazzo che oggi ha soli 28 anni: forza Michele!