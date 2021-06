WhatsApp, da oggi si potrà fare: arriva una grande novità

Grandissima novità per WhatsApp, con gli sviluppatori che annunciano l’arrivo della nuova funzione. Andiamo a vedere cosa cambia sull’app di messaggistica.

Finalmente WhatsApp è pronta a far esordire una grande novità. Stiamo parlando della versione multi-device, annunciata lo scorso anno in pieno lockdown. Dopo l’annuncio, però, lo sviluppo della funzione ha avuto una battuta d’arresto ed il suo lancio è stato rimandato. A breve però ogni utente potrà accedere al proprio profilo da quattro dispositivi contemporaneamente che sia smartphone, tablet o computer. Inoltre non sarà necessario avere WhatsApp aperto sul device principale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite Stagione 7, svelati il teaser di lancio e la data ufficiale – VIDEO

Come sempre ad annunciare il lancio della nuova funzione, ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo. Infatti stando al sito ufficiale, Mark Zuckerberg avrebbe confermato il tutto, con la funzione che dovrebbe sbarcare nel giro di qualche settimana. Come sempre la novità sarà lanciata prima sulla Beta dell’applicazione (disponibile gratuitamente su App Store e Play Store) e poi sull’app principale. Andiamo a vedere l’ultima grande novità sbarcata sull’applicazione di messaggistica instantanea.

WhatsApp, le novità non finiscono mai: arrivano tre velocità per i messaggi vocali

Nell’ultima settimana abbiamo visto un grande aggiornamento su WhatsApp. Come hanno potuto notare molti utenti negli ultimi giorni, accanto ai messaggi vocali è spuntata un’importantissima nuova funzione. Infatti dopo mesi di prova sulla versione Beta, l’applicazione ha deciso di implementare uno strumento capace di velocizzare i vocali. Avremo tre velocità a disposizione: 1X (normale), 1,5X e 2X. La funzione è disponibile sia su Android che iPhone e potrà essere utilizzata anche da WhatsApp Web e Desktop.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, torna un’amatissima serie in estate: anticipazioni e novità

Ancora una volta ad annunciare l’aggiornamento ci ha pensato WABetaInfo. Stando al portale specializzato, per applicare il nuovo strumento basterà far partire il messaggio audio e cliccare alla sua destra la ‘velocità di riproduzione‘. In molti hanno richiesto a lungo il tool, proprio per rendere più veloce l’ascolto dei vocali ‘chilometrici. Inoltre gli sviluppatori di Menlo Park volevano lanciare la funzione fin da subito, ma per qualche strana ragione si è aspettato la fine di maggio 2021. Questo inoltre è un tool da tempo applicato dalla principale rivale di WhatsApp, Telegram.