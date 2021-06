Dopo gli ultimi scontri avvenuti nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha fatto perdere le proprie tracce: cosa è successo?

Si sono perse le tracce dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri. Dopo il suo confronto avvenuto negli studi di Mediaset con Roberta Di Padua, come ha fatto notare anche il Magazine del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, il Guarnieri è sparito.

L’ex cavaliere avrebbe addirittura deciso di non chiarire con la Di Padua come la stessa produzione di Uomini e Donne gli aveva chiesto. Un comportamento che non è nuovo per chi ha imparato a conoscerlo in quanto già l’anno scorso, dopo la rottura con Ida Platano, decise di chiudersi a riccio per metabolizzare la rottura con la dama.

Ma a differenza della volta scorsa, adesso il Guarnieri ha fatto perdere le sue tracce anche sui social dove da giorni non pubblica più voto né video. Un’assenza che il pubblico del programma sta avvertendo. La stessa Roberta ha fatto sapere che non è riuscita ad avere un nuovo confronto con il suo ex.

Ebbene, la rottura con la Di Padua sembrerebbe averlo segnato nel profondo tanto da prendersi un po’ di tempo per se stesso così da metabolizzare quanto accaduto nelle ultime settimane. Intanto Roberta ha dichiarato di avere incontrato in aeroporto a Roma la Platano. Con questa ultima c’è stata un chiarimento e si è subito sentita risollevata.

Riccardo Guarnieri è sparito dai social, intanto tra le sue ex c’è un confronto costruttivo

Roberta Di Padua ha ammesso che il confronto con Ida Platano è stato costruttivo. Tra le due infatti sembrerebbe essere scoccata una forte empatia: “Siamo state sincere l’una con l’altra”. Roberta ha inoltre raccontato che prima di incontrare per puro caso la Platano, stava per telefonare il Guarnieri.

L’incontro con Ida però l’ha fatta riflettere molto. La dama di Uomini e Donne ha capito che tra i due, probabilmente, il problema non è lei. Alla base della loro rottura c’è solo tanta incompatibilità.

Infine, la Di Padua è voluta tornare sulle questioni ed il polverone che si è alzato in studio dopo le dichiarazioni del Guarnieri. In quella occasione Roberta è stata assalita, ma adesso ha voluto precisare che ognuno ha la propria verità e la sua può essere “documentata anche con i fatti“. Nonostante gli ultimi episodi, l’ex dama ha cercato comunque di mettersi in contatto con Riccardo ma senza alcun successo. Attenderemo ulteriori risvolti.