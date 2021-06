Uomini e Donne, beccati insieme a Roma: grandissima sorpresa

Tutti i fan di Uomini e Donne a bocca aperta, dopo che Veronica Ursida e Stefano Torrese sono stati trovati insieme a Roma: cosa sta succedendo.

Grandissima sorpresa per gli amanti di ‘Uomini e Donne‘, dopo che Veronica Ursida e Stefano Torrese sono stati paparazzati insieme a Roma. Infatti i due ex protagonisti del Trono Over erano nella Capitale, dopo che le storie d’amore nate in trasmissione, non hanno avuto il loro lieto fine. I due così hanno deciso di organizzare una cena insieme, come riporta il portale ‘Isa e Chia‘, con tanto di fotografia.

Al momento, però, non si sà ancora se i due si siano incontrati in amicizia o per un appuntamento galante. Infatti nei giorni scorsi l’ex dama, sul proprio profilo Instagram, aveva chiarito che non c’era alcuna conoscenza nella sua vita. Per questo motivo Veronica potrebbe aver incontrato l’ex di Pamela Barretta in tutta amicizia. Andiamo quindi a vedere cosa succede nella vita degli ex protagonisti del dating show.

Uomini e Donne, Veronica Ursida e Stefano Torrese insieme a Roma: cosa succede

Durante la trasmissione di Maria De Filippi, Veronica Ursida aveva deciso di approfondire la conoscenza con Giovanni Longobardi. La storia con il tronista, però, non è andata a buon fine, con i due che hanno deciso di interrompere ogni rapporto, con tanto di lettere pubblicate sui profili social. Inoltre sempre durante la trasmissione, la Ursida aveva avuto diversi scontri con il tronista napoletano Armando Incarnato.

Stefano Torrese, invece, in trasmissione aveva conosciuto Pamela Barretta. Anche la relazione tra i due non è finita nel migliore dei modi, proprio come successo a Veronica. Così sia Veronica che Stefano hanno deciso di riavvicinarsi, uscendo insieme per le strade di Roma. Adesso i fan della trasmissione sono in trepidante attesa per scoprire di più sul rapporto tra i due. Al momento, però nessuno dei due è uscito allo scoperto sui propri profili social.