Sanremo, Diletta Leotta fa sognare tutti: arriva l’annuncio

Ospite di Lorella Boccia, Diletta Leotta ha deciso di raccontarsi: le sue parole hanno fatto sognare il pubblico di Venus Club

Tra gli ospiti di Lorella Boccia a Venus Club è stata presente anche Diletta Leotta. Qui la bellissima conduttrice televisiva ha deciso di raccontarsi ai telespettatori di Italia Uno. Diletta, ha spiegato come dovrebbe essere l’uomo della sua vita ed ha parlato della sua carriera televisiva.

Dando particolare attenzione al calcio, la conduttrice di Dazn ha voluto ricordare il grande Diego Armando Maradona rimasto nel cuore e nella mente di tutti gli appassionati del pallone. La Leotta, ha dichiarato, facendo riferimento alla pandemia, che per lei “non è calcio senza tifosi“.

Difatti, alle tribune vuote la conduttrice radiofonica non si abituerà mai: “È molto difficile commentare la partita senza un elemento così importante come il pubblico. Un silenzio fortissimo. E quella cosa lì mi manca molto”. Restando sempre in questo ambito, Diletta ha dichiarato che al momento tra i calciatori italiani, Nicolò Barella è quello più forte: “Credo che un giorno ci porterà in alto“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Rosalinda Cannavò, arriva lo sfogo: “Ha deciso di farmi impazzire”

Diletta Leotta e l’esperienza vissuta al Festival di Sanremo: l’annuncio

A distanza di anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Diletta Leotta è tornata a ricordare quel magico momento. Difatti, varcare quell’ambitissimo palcoscenico è un po’ il sogno di tutti i personaggi famosi e non. La Leotta a tal proposito ha dichiarato: “Sanremo è l’apice di tutto e non c’è cosa più bella”.

La conduttrice televisiva ha così spiegato che il Festival trasmette grandi emozioni a tutti coloro che hanno la fortuna di scendere le scale che portano direttamente sul palcoscenico, “ti fa sentire importante, quel palco intimorisce chiunque”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO>>> Mercedesz Henger e l’annuncio che sconvolge i fan: “E’ finita” – FOTO

Parole di elogio quelle di Diletta sugli uomini di oggi che sono “uomini per bene“. La conduttrice nella sua intervista non ha fatto però alcun cenno a Can Yaman. “Gli uomini di oggi sono come quelli di ieri e mi auguro anche come quelli di domani”.

Infine, parlando degli imminenti esami di maturità e di quelli che la vita ogni giorno ci propina, Diletta Leotta ha voluto ricordare i suoi esami universitari svelando un dettaglio pazzesco: lei indossava sempre dell’intimo scuro e questo le portava tanta fortuna.