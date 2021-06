Rosalinda Cannavò, arriva lo sfogo: “Ha deciso di farmi impazzire”

Arriva un nuovo sfogo di Rosalinda Cannavò su Instagram. I problemi per l’ex gieffina non finiscono mai: vediamo insieme questa volta di cosa si tratta

Ancora alle prese con i social network, Rosalinda Cannavò dopo aver segnalato un utente che metteva in circolo notizie false sulla sua relazione con Andrea Zenga, ha dovuto fare i conti con alcuni bug che spesso la tecnologia presenta.

L’attrice stava sponsorizzando alcuni prodotti sul suo account privato di Instagram quando questo ha purtroppo deciso di remarle contro. E’ così partito lo sfogo dell’influencer: “Oggi Instagram ha deciso di farmi impazzire!“. Ma cosa avrebbe portato Rosalinda all’esasperazione?

La fidanzata di Andrea Zenga ha così proseguito: “Mi pubblica le storie nell’ordine che decide lui, quindi io devo cancellare, rimetterle da zero e sclero praticamente. Però ce l’ho fatta!”. Questo lo sfogo fatto da Rosalinda ai suoi followers.

Rosalinda Cannavò alle prese con il trasloco: soccorsa da sua madre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Rosalinda Cannavò in questi giorni si è trasferita a Milano. Ad aiutarla con il trasloco è stata sua madre, approfittando del ponte del due giugno. L’attrice ha mostrato ai suoi followers, in una diretta su Instagram, sua mamma mentre l’aiutava a sistemare gli scatoloni in casa.

La signora Cannavò, imbarazzata e non abituata ad essere ripresa e postata sui social, ha cercato di andare oltre chiedendo a Rosalinda cosa volesse mangiare. Una domanda che fatto sorridere l’ex gieffina la quale ha dichiarato: “E’ questa la frase più ripetuta da mia madre”. Un argomento quello dell’alimentazione portato anche da Rosalinda nella casa del GF Vip 5 dove ha raccontato i disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato.