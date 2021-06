Netflix, cancellata subito una serie: cosa sta accadendo

Una notizia spiazza gli abbonati a Netflix, con una serie cancellata subito. Andiamo a vedere cosa è successo all’interno della piattaforma streaming.

Sono sempre di più le serie presenti su Netflix, ma negli ultimi giorni una di queste è stata cancellata. Un annuncio a sorpresa, che ha colto alla sprovvista tutti i fan della piattaforma di streaming video. Infatti i vertici di Red Hastings hanno deciso di non rinnovare ‘Jupiter’s Legacy‘, che quindi non avrà ulteriori stagioni. Il supenatural drama, tratto dai fumentti di Mark Millar e Frank Quitely, non ha convinto dopo la prima stagione uscita lo scorso 7 maggio 2021.

Mark Millar, però, sta già lavorando su un’altra sua opera tratta dal fumetto ‘Supercrooks’. Inoltre lo stesso Millar su Twitter ha postato un commento sulla serie cancellata. Infatti il fumettista ha espresso tutto il suo orgoglio per il team che ha lavorato alla prima (ed ultima) stagione di ‘Jupiter’s Legacy’. Al momento nelle mani di Millar, quindi, resta solamente ‘Supercrooks‘, il nuovo progetto del fumettista che stavolta punta al grande pubblico.

Speaking of Supercrooks, let's not forget that before our live-action series begins on @netflix we have the Studio Bones anime show being fine-tuned in Japan right now. Watching Episode 5 again today in my lunch-break! Oh YASS! pic.twitter.com/TaXWSjWO2f

— Millarworld (@mrmarkmillar) June 3, 2021