Monete rare, ce n’è una che vale 15.000 euro: potreste averla anche voi!

Torniamo a parlare di monete rare. Ce n’è una che vale 15.000 euro per via di un dettaglio quasi impercettibile

Il mondo del collezionismo si arricchisce ogni giorno di più. Sono ormai migliaia gli appassionati sparsi per il globo, alla ricerca dei pezzi più rari e introvabili per arricchire la propria preziosa raccolta. Dalle monete rare ai francobolli, passando per i vinili e le sneakers: è impossibile citare tutte le “categorie”.

Oggi torniamo a parlare delle monete rare, probabilmente uno dei mercati con più richiesta e sicuramente tra i più fiorenti. Ci sono alcuni pezzi che potreste avere anche voi a casa e che stanno arrivando a valere cifre da capogiro. Che sia per un particolare periodo storico o per un errore impercettibile, gli appassionati sono disposti a spendere migliaia di euro pur di averli per sé.

Monete rare, come riconoscere questa da 15.000 euro

La 500 lire in argento con le Caravelle vale oggi oltre 15.000 euro. Non è uno scherzo, anzi. Coniata nel 1958 e poi sostituita per gli eccessivi costi di produzione, presenta le tre storiche imbarcazioni nel lato principale. C’è un dettaglio quasi impercettibile che però fa schizzare il suo valore alle stelle. Guardate attentamente la bandiera: se sventola verso destra è di tipo comune, mentre verso sinistra è una rarità unica.

Stando a quanto riferisce il portale di esperti moneterare.net, c’è chi è disposto a pagare anche 15.000 euro pur di metter mano su uno dei pezzi ad oggi più introvabili in assoluto. Controllate subito la vostra collezione di vecchie lire in casa: potreste avere tra le mani un tesoro!