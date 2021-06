Meteo, l’anticiclone ruggisce: nuovo boom delle temperature

Durante questo venerdì, l’Italia toccherà l’apice del caldo, con l’anticiclone che si impadronirà del meteo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Nuova impennata delle temperature in Italia, con l’anticiclone che inizierà ad impadronirsi del meteo italiano. Infatti un caldo afoso coinvolgerà l’intera pensiola ed il termometro schizzerà sopra ai 30°C in diverse regioni dello stivale. La circolazione estiva si sta quindi sbloccando grazie all’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale, che ha trovato l’energia per portare caldo su tutto il Paese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Otto al ristorante, Pregliasco a iNews24: “Non anticipiamo i tempi”

Nelle ultime 48 ore abbiamo potuto notare un costante aumento dei valori termici, con porzioni di Italia che hanno già assaggiato l’estate. Queste condizioni meteorologiche, a breve, si diffonderanno sull’intera penisola. Avremo quindi un caldo che si farà sentire a causa dell’umidità, che renderà l’atmosfera afosa. Attenzione però, perché il caldo potrebbe durare solamente altre 24 ore, visto che una minacciosa perturbazione temporalesca si sta avvicinando all’arco alpino.

Meteo, l’anticiclone entra nel vivo: caldo esteso su tutta l’Italia

L’anticiclone sta invadendo il nostro paese in queste ultime 48 ore, ma potrebbe essere anche solo un assaggio d’estate. Infatti una nuova perturbazione potrebbe impattare a breve, stravolgendo le condizioni meteorologiche già a partire da sabato. Durante questo venerdì, però, avremo tanto sole su tutta la penisola e temperature al di sopra dei 30 gradi. Andiamo a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese nelle prossime 24 ore.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una bella giornata di sole pronta a riscaldare l’intero settore. Come abbiamo anticipato, però, una perturbazione potrebbe colpire l’intero settore settentrionale, con qualche piovasco che potrebbe verificarsi già nel pomeriggio, sulle Alpi occidentali e orientali. Le temperature risulteranno in deciso aumento, con valori massimi che andranno dai 28 ai 33 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Richiamo vaccino, Figliuolo: “Massima flessibilità per la scelta della data”Centro Italia

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo, anche qui, un’altra giornata soleggiata, con solamente qualche nuvola al mattino che occuperà l’Appennino. Sulle vette appenniniche, infatti, potrà verificarsi qualche piovasco o sporadici rovesci nel corso della giornata. Le temperature risulteranno in rialzo, con valori massimi che andranno dai 28 ai 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo bel tempo prevalente su tutto il settore. Nel corso della giornata qualche nuvola sporadica potrebbe coprire la costa tirrenica, senza creare alcuna precipitazione. Le temperature, su tutto il settore, risulteranno in rialzo con valori che oscilleranno dai 28 ai 35 gradi.