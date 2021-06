Isola dei Famosi, naufrago in lacrime: cos’è successo in Honduras

Mancano pochi giorni alla finale in Honduras dell’Isola dei Famosi ed uno dei naufraghi è scoppiato in lacrime alla fine del percorso

Quest’anno all’Isola dei Famosi si sono create tantissime nuove amicizie e tantissimi altri dissapori. Alcune amicizie, invece, sono diventati frutto di scontri proprio sul finale come nel caso di Valentina Persia ed Andrea Cerioli. I due naufraghi hanno vissuto l’esperienza praticamente in simbiosi, l’una dalla prima puntata e l’altro da subentrato.

La loro complicità era evidente anche al pubblico, tanto da essere una delle “coppie”, in amicizia parlando, più amate di quest’edizione del reality show. Proprio al termine del percorso Andrea Cerioli ha cominciato a notare qualche atteggiamento strano di Valentina Persia che l’hanno portato a prendere le distanze.

Isola dei Famosi, Valentina Persia in lacrime per Andrea Cerioli

Dopo l’ennesimo litigio in diretta tra Andrea Cerioli e Valentina Persia con Ilary Blasi da moderatrice, la comica ha deciso di sfogarsi con uno dei finalisti, Matteo Diamante. Nonostante la bellissima amicizia inizialmente nata tra i due, l’allontanamento radicale che c’è stato ha gettato nello sconforto e quindi in lacrime la Persia. In confessionale, quest’ultima ha ammesso: “Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io”.

Tuttavia, la comica ammette di non voler piangere per lui: “È finito un percorso che pensavo di fare abbracciati, a lui. Non vorrei neanche piangere, speravo in un’amicizia che continuasse anche fuori”.