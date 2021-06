Mancano pochissimi giorni al debutto di Giulia De Lellis al timone di Love Island: le ultime dichiarazioni dell’influencer

Tra pochissimi giorni sbarcherà sul piccolo schermo il nuovo show, Love Island, creato per trovare l’amore con al timone Giulia De Lellis. La bellissima influencer, nelle Insta Stories pubblicate sul suo account personale, sembra molto emozionata per il nuovo lavoro che la vedrà per la prima volta calarsi nei panni di presentatrice su Discovery+.

Ed è proprio su Instagram che Giulia ha fatto sapere che si è tenuta oggi la conferenza stampa ma nei video pubblicati non ha potuto mostrare nulla sulla villa che ospiterà il format. Intanto sono uscite le anticipazioni sui concorrenti che parteciperanno al programma e la neo-conduttrice ha esclamato: “Già li amo!”.

La De Lellis in vista della sua prossima esperienza ha inoltre dichiarato che cercherà di essere spontanea e non andrà a modificarsi “per fare una parte” che non le appartiene: “Anche perché ormai mi conoscono tutti e non sarei credibile“.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> X Factor, non era mai successo prima: cambia tutto!

Giulia De Lellis al timone di Love Island: le sue dichiarazioni

La De Lellis nel corso della sua prima esperienza come conduttrice ha ammesso che si ispirerà a Maria De Filippi, colei che l’ha lanciata nel mondo della Tv con la partecipazione a Uomini e Donne.

L’influencer ha spiegato che cercherà in ogni modo di avere la sua stessa obiettività per non influenzare i ragazzi di Love Island: “Maria è calma e controllata, non distaccata, capace di creare rapporti meravigliosi ma sempre obiettiva“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Isola dei Famosi, sorpresa non gradita in Honduras: caos e polemiche

Restiamo dunque tutti in attesa del primo debutto di Giulia De Lellis al timone di un programma televisivo tutto suo. Love Island avrà inizio lunedì 7 giugno e si concluderà il 4 luglio. I protagonisti del nuovo show saranno 10: questi si incontreranno per la prima volta nella villa dove si svilupperà il programma, e dovranno formare 5 coppie.