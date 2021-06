GF Vip 6, spuntano nuovi nomi sul cast: il pubblico esulta

La sesta edizione del GF Vip è sempre più vicina e spuntano i nomi dei concorrenti che a settembre potrebbero varcare l’ambitissima porta rossa: tutte le novità sul cast

E’ sempre più vicina la sesta edizione del GF Vip con al timone Alfonso Signorini. Dopo il cast formidabile scelto dal giornalista per la quinta edizione del reality, adesso il pubblico di Mediaset scalpita dalla voglia di conoscere i nuovi concorrenti che varcheranno l’ambitissima porta rossa.

Difatti, dopo il grandissimo successo che ha riscosso la quinta edizione del GF Vip, Signorini sta facendo il tutto e per tutto per ripetersi ancora. Sul web in queste settimane continuano a circolare tantissimi nomi e proprio in queste ore, alla lunga lista, si è aggiunto quello della showgirl Nina Moric.

Le ultime indiscrezioni sulla modella parlano di un suo ritorno sul piccolo schermo e non è da escludersi la partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Potrebbe essere questo, per la showgirl croata, un nuovo trampolino di lancio nel mondo della Tv dopo una lunga assenza.

Tutte le indiscrezioni sul GF Vip 6: Signorini sta lavorando per portare a casa un altro successo

Se le ultime indiscrezioni sulla Moric venissero confermate, sarebbe questo un grandissimo risultato per Alfonso Signorini. Difatti, la modella croata potrebbe sicuramente attirare l’interesse degli italiani soprattutto in virtù del suo trascorso con l’imprenditore Fabrizio Corona.

Come riporta invece Dagospia, il conduttore del grande fratello avrebbe proposto anche al giornalista Filippo Facci di partecipare alla sesta edizione del reality. Quest’ultimo ha però declinato l’offerta.

Mentre sembrerebbe essere confermato il nome di Giovanni Ciacci. L’opinionista di Barbara D’Urso nei mesi scorsi sarebbe già dovuto partire per l’Honduras, ma per motivi di salute legati al Covid, ha dovuto fare dietrofront all’ultimo momento. Potrebbe dunque essere questo un riscatto per lo stylist che rinunciato all’Isola dei Famosi 2021.

Al fianco di Alfonso Signorini, nelle vesti di opinionista, vedremo sicuramente Adriana Volpe attualmente impegnata su Tv8. Questa ultima prenderà il posto di Antonella Elia che invece non è stata confermata per la sesta edizione del reality show di Mediaset.