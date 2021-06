GF VIP 6, sorpresa opinionisti: l’indiscrezione sui nomi

Trattative in corso per la composizione del cast del GF VIP 6: la produzione è impegnata nella migliore scelta da affiancare ad Alfonso Signorini

È Alfonso Signorini a dare indicazioni sugli opinionisti che vuole al suo fianco per il GF VIP 6, dopo l’acclarato addio di Pupo ed Antonella Elia, il conduttore ha già consegnato una lista alla produzione.

LEGGI ANCHE > > > Isola dei Famosi, naufrago in lacrime: cos’è successo in Honduras

NON PERDERTI > > > Anticipazioni Beautiful, addio ad un personaggio amato: fan in rivolta

Nonostante, per il momento, si tratti soltanto di rumors insistenti, il nome di Adriana Volpe è quello più accreditato per affiancare il conduttore e direttore del magazine Chi. In realtà, la conduttrice non sarebbe un volto nuovo: è stata protagonista della quarta edizione del reality show, salvo poi abbandonare per un lutto in famiglia.

LEGGI ANCHE > > > Giulia De Lellis, l’attesa è ormai finita: l’annuncio fa impazzire tutti

GF VIP 6, coppia di opinioniste donne per Alfonso Signorini

A lanciare l’indiscrezione di una platea di opinioniste al femminile, è Giuseppe Candela su Dagospia. In particolare, è stato fatto il nome di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che entrerebbe ufficialmente a far parte del mondo Mediaset. Nei corridoi di Cologno Monzese si muove più di un qualcosa per la nuova edizione attesissima del Grande Fratello VIP.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Antonella Clerici, arriva la conferma ufficiale: pubblico entusiasta

Nonostante quella Bruganelli-Volpe potrebbe essere una coppia inedita e particolare, nonché curiosa da scoprire, il pubblico vorrebbe vedere seduti sulle poltrone il vincitore della quinta edizione del reality show, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Non è detta l’ultima: nulla esclude che Alfonso Signorini possa ascoltare il grido disperato dei fan del programma.