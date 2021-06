Brutto spavento per Flavio Briatore, il celebre imprenditore è stato trasportato d’urgenza in un ospedale a Baku dov’è attualmente ricoverato

Flavio Briatore è in viaggio a Baku per seguire il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian. È qui che il noto imprenditore ha fatto prendere uno spavento a tutti coloro lo seguono, infatti è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Su Instagram, tramite le storie, approfitta per ringraziare tutto lo staff che gli ha offerto supporto in seguito al malore avuto. Non sono ben chiare le sue condizioni di salute, se non quanto svelato da Alessandro Rosica – personaggio social – che ha svelato: “Attendiamo ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute, ma sembrerebbe essere stabile”.

Flavio Briatore, brutto spavento in Azerbaigian

Quello di Flavio Briatore potrebbe essere soltanto un brutto spavento causato da un malore momentaneo che si risolve con un controllo rapido. È chiaro che a 71 anni il noto imprenditore debba regolare il suo stile di vita e riuscire a frenare le quotidiane tentazioni che finora si è permesso di seguire.

Per fortuna le sue storie di Instagram sono rincuoranti: l’imprenditore ride e scherza con i medici ed infermieri che sono presenti nella stanza dov’è attualmente ricoverato. Se è di una sciocchezza che si tratta, Briatore potrebbe essere dimesso anche nel giro di qualche ora. Di certo farà di tutto per essere presente domenica 6 giugno, giorno della gara.