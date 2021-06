Coronavirus, bollettino 4 giugno: 2.557 contagi e 73 morti

L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese.

Una delle notizie più importanti di oggi riguarda la chiusura dell’area Covid presso l’ospedale di Codogno, struttura che vide entrare il primo paziente in Italia ammalato di coronavirus. Proprio oggi, infatti, è stato dimesso, da questa sezione, l’ultimo paziente guarito dal virus.

A diramare questa straordinaria notizia, insieme alla Asst di Lodi, Francesco Tursi, responsabile del servizio di Pneumologia e referente dell’Area Gialla covid del nosocomio della cittadina tra Lodi e Piacenza, impegnato per oltre 15 mesi nella lotta al virus.

Altra notizia positiva è quella che riguarda Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto che da lunedì 7 giugno passeranno in zona bianca. Il ministro della Salute Roberto Speranza, rende noto il ministero, firmerà in giornata una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che andrà in vigore da lunedì prossimo.

La curva epidemica, anche se di poco, continua a salire. Nella giornata di ieri si erano registrate 1.968 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì giugno, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 2.557 persone. I decessi sono 73 mentre il numero di guariti è di 7.853.

⁣⁣⁣⁣⁣⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 2.557 contagiati

• 73 morti

• 7.853 guariti

-56 terapie intensive | -229 ricoveri

220.939 tamponi

Tasso di positività: 1,2% (-0,9%)

36.392.761 dosi di vaccino somministrate in totale