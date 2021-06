Calciomercato Milan, clamoroso ritorno in Serie A: pronto lo scambio!

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti ad intavolare uno scambio clamoroso: il big può tornare a giocare in Serie A

Per la prossima stagione, il Milan vuole fare le cose in grande. La prossima sessione di calciomercato dei rossoneri punta a rinforzare la rosa per puntare ai massimi traguardi sia in Italia che in Europa. Chiuso il capitolo Gianluigi Donnarumma, sembra essersi riaperto quello relativo al rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Il turno non ha ancora rinnovato il suo contratto e l’offerta del Milan è ferma sui 4 milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore sono stati riaperti i contatti, con un ultimatum per il numero 10 rossonero che è fissato alla data di inizio degli europei. Intanto però, ci sono altre discussioni che stanno tenendo banco. Una di queste riguarda l’esterno destro d’attacco, dove potrebbe esserci un clamoroso ritorno.

Calciomercato Milan, si lavora allo scambio Gomez-Castillejo

Stando a quanto riferisce Sportmediaset, il Milan starebbe lavorando sotto traccia per riportare in Serie A il Papu Gomez. Trasferitosi al Siviglia lo scorso gennaio dopo la rottura totale con Gasperini e con l’ambiente Atalanta, il fantasista argentino ha più volte espresso la sua volontà di tornare in Italia. A soli 6 mesi di distanza, la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere quella decisiva.

I rossoneri sarebbero pronti a sacrificare Samu Castillejo, ormai fuori dal progetto e che gradirebbe un ritorno in Liga. Il Siviglia avrebbe già espresso il suo gradimento per l’esterno ex Villareal. Bisogna ancora capire le cifre dell’affare, con i prossimi giorni che potrebbero già essere quelli decisivi.