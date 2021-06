Antonella Clerici, arriva la conferma ufficiale: pubblico entusiasta

Antonella Clerici, arriva la conferma ufficiale sul futuro della conduttrice di Rai Uno: pubblico entusiasta, per lei è una bella rivincita

Ancora tre settimane piene e poi ‘È sempre mezzogiorno‘, il programma della fascia di pranzo su Rai Uno condotto da Antonella Clerici chiuderà i battenti. Non era facile raccogliere l’eredità de ‘La Prova del Cuoco‘ che lei stessa aveva contribuito a rendere una trasmissione di culto prima di lasciarla nelle mani di Elisa Isoardi. Ma la nuova scommessa della rete e della conduttrice è stata vincente.

Gli ascolti in questo primo anno di vita sono stati ottimi, arrivando spesso vicino ai 2 milioni di spettatori. Antonella si è ripresa quello che era stato suo e pensava di avere perso. Ma è solo l’inizio, perché ‘È sempre mezzogiorno’ tornerà indicativamente da metà settembre con una nuova edizione e intanto sta lavorando per chiudere in bellezza nella sua ‘casa nel bosco’.

Quando terminerà la stagione, come proseguirà la fascia di Rai Uno che precede il TG1 di metà giornata? Tornerà un altro amico degli spettatori italiani, le repliche di Don Matteo che andranno avanti praticamente per due mesi e mezzo occupando la stessa fascia oraria. Quado la Rai presenterà tutti i palinsesti per la prossima stagione conosceremo anche la data del ritorno di Antonellina, ma già sappiamo che ci sarà ancora.

Antonella Clerici, 35 anni di carriere e tanti progetti in testa con un sogno segreto

Come ha confessato nei giorni scorsi a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Antonella Clerici ha lottato strenuamente per riprendersi la fascia del mezzogiorno. Quando aveva cominciato nel 2000 forse nessuno si aspettava quel tipo di successo, ma ‘La Prova del Cuoco’ è stata frutto di studio e programmazione. E lei ha cercato un tipo di linguaggio che potesse andare bene per tutto il pubblico, facendo breccia.

‘È sempre mezzogiorno’ è un format nuovo perché non c’è nessuna competizione anche se al centro di ogni puntata c’è la cucina e quello che le ruota intorno. Una bella rivincita per lei che festeggia 35 anni di carriera, passando per il Festival di Sanremo ma anche per alcune amarezze come la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi e la scelta di non condurre più ‘La Prova del Cuoco’ perché non si sentiva più appoggiata.

Ora è tutto diverso e ha tanti progetti in testa. Tornerà con il suo nuovo programma, ma a novembre anche con sei puntate per la seconda stagione di ‘The Voice Senior‘. E poi sogna sempre una trasmissione insieme a Checco Zalone: prima o poi succederà, i sogni si realizzano.